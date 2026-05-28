Экс-премьер Украины призвал Зеленского согласиться с предложением Мерца

Украине следует принять предложение канцлера Германии Фридриха Мерца и стать ассоциированным членом ЕС. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк в интервью Euractiv.

По словам Яценюка, предложение Мерца является хорошей основой для членства Украины в ЕС из-за «нестабильной» обстановки в ряде европейских стран, в том числе из-за ухода президента Франции Эмманюэля Макрона со своего поста в 2027 году. Также Яценюк отметил, что если новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр будет «играть на той же стороне», что и его предшественник Виктор Орбан, то это «ни к чему хорошему не приведет».

«Я рассматриваю письмо Мерца как возможность. Таково мое мнение. <…> Макрон покинет свой пост в следующем году. Немецкая коалиция не самая сильная во всем мире. И в Болгарии и других странах-членах наблюдаются иные тенденции. Нам нужно воспользоваться предоставленной возможностью прямо сейчас и действовать как можно быстрее, чтобы добиться всего, чего можно достичь», — сказал он.

По словам Яценюка, ассоциированное членство Киев должен использовать в качестве пути ко «второму этапу полноправного членства Украины в ЕС». Также он сказал, что ЕС может предложить Украине «своего рода ускоренное соглашение о вступлении в ЕС».

21 мая агентство Reuters со ссылкой на письмо Мерца лидерам стран ЕС написало, что канцлер предложил предоставить Украине статус «ассоциированного члена» ЕС в качестве промежуточного шага к членству в союзе. Сообщалось, что статус позволит украинским чиновникам участвовать в саммитах и встречах ЕС, однако не даст им права голоса.

Однако президент Украины Владимир Зеленский не согласился с идеей предоставления Украине статуса «ассоциированного» члена Евросоюза и отметил, что его страна якобы «защищает Европу в полной мере».

Также глава МИД Эстонии Маргус Цахкна призвал ЕС сосредоточиться на процессе, который приведет к полноправному членству Украины в ЕС.

Ранее в Венгрии возмутились из-за ответа Зеленского на предложение Мерца.