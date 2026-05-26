Глава МИД Эстонии призвал сосредоточиться на полноправном членстве Украины в ЕС

Глава МИД Цахкна призвал ЕС сосредоточиться на полноправном членстве Украины
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал Евросоюз сосредоточиться на процессе, который приведет к полноправному членству Украины, и заявил о необходимости открытия всех переговорных кластеров. Об этом сообщает ERR.

Комментируя предложение канцлера Фридриха Мерца об ассоциированном членстве Украины, он отметил, что предложение возникло еще в момент, когда Венгрия блокировала евроинтеграцию Киева. Сейчас, отметил Цахкна, ситуация изменилась. Необходимо «двигаться вперед в рамках процесса расширения», и открыть все переговорные кластеры, считает глава МИД Эстонии.

«Эти разделы должны быть открыты как для Украины, так и для Молдовы. Поэтому такой альтернативный путь пока не будет способствовать этой деятельности, и поэтому наша очень четкая рекомендация и указание также касается других государств-членов, что мы сейчас сосредоточимся на этом процессе обретения полноправного членства» – сказал Цахкна.

21 мая канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине особый статус в качестве промежуточного шага к членству в ЕС. Глава немецкого правительства считает, что статус «ассоциированного члена» даст возможность украинским чиновникам участвовать в саммитах Евросоюза и встречах министров, однако не даст права голоса.

Ранее Украина захотела лишить Россию членства в Совбезе ООН.

 
