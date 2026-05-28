Стало известно о планах создать командный центр НАТО рядом с Россией

Delfi: Германия и Нидерланды создадут командный центр НАТО в Прибалтике
Германия и Нидерланды в 2026 году создадут в странах Прибалтики совместный тактический штаб для командования силами на восточном фланге НАТО и для «сдерживания» России. Об этом пишет Delfi со ссылкой на минобороны ФРГ.

Сообщается, что командный центр Германии и Нидерландов должен взять на себя лидирующую роль на восточном фланге НАТО, особенно в Латвии и Эстонии. И такой штаб сможет при необходимости контролировать до 50 тысяч военных.

«Размещение дополнительного тактического штаба в регионе укрепляет единство НАТО и способствует сдерживанию России», — сообщило министерство обороны ФРГ.

Издание пишет, что в задачи центра входит планирование и руководство военными учениями, подготовка к возможным конфликтам, а также управление силами в случае начала конфликта с Россией. Министерство обороны Латвии сообщило агентству LETA, что НАТО планирует официально утвердить новую роль корпуса уже этим летом.

До этого генеральный инспектор вооруженных сил Германии Карстен Бройер заявил, что инциденты с беспилотниками в Прибалтике вызвали обеспокоенность союзников в НАТО, и положение дел находится между войной и миром.

Также первый заместитель директора ФСБ России и руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов сообщил, что страны НАТО постоянно увеличивают число провокаций на границе с Россией.

21 мая постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский подчеркнул, что военная активность стран НАТО у российских границ достигла уровня холодной войны.

Ранее президент Латвии призвал ЕС помочь пострадавшим от украинских дронов странам.

 
