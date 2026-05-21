Постпред при ОБСЕ назвал «детонатор» жесткого ответа России НАТО

Военная активность стран НАТО у границ России достигла уровня холодной войны. Об этом заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.

«В целом констатируем, что военная активность стран НАТО у наших границ достигла уровня холодной войны», — сказал он.

Постпред отметил, что это показывает — «надеяться на благоразумие европейских соседей не приходится», поэтому пока не последует жесткий ответ со стороны России, «милитаристской спеси у них не убавится». Мощнейшим детонатором в этой ситуации может стать Калининград, добавил Полянский.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин не раз предупреждал, что не то что вторжение, но и любая попытка блокады приведет к эскалации.

До этого глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что НАТО при необходимости способно «сравнять с землей» российские военные объекты в Калининградской области. В Москве эти слова назвали «суицидальной паранойей», а также предложили «подлечить ракетами» власти прибалтийской республики. В то же время российская разведка заявила, что Украина готовится запускать дроны с территории Латвии, подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Германии назвали «абсурдом» заявления о стремлении России к войне с НАТО.

 
