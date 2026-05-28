Президент Латвии призвал ЕС помочь пострадавшим от украинских дронов странам

Президент Латвии Ринкевич: жители Латвии напуганы из-за украинских дронов
IMAGO/Fotostand/Nieweler/Global Look Press

Президент Латвии Эдгар Ринкевич призвал Европейский союз оказать финансовую помощь странам, которые пострадали от инцидентов с украинскими беспилотниками. Об этом он заявил изданию Euractiv.

Ринкевич рассказал, что лидеры прибалтийских стран подняли вопрос о дополнительной поддержке на недавней встрече с представителем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, и теперь ожидают «конкретных предложений».

«Это затрагивает местную экономику, это затрагивает местных жителей. Они действительно напуганы, и на то есть очень веские причины. Речь идёт не только об обороне, а еще о более масштабных взаимосвязанных вопросах, по которым мы также обсуждали возможное участие ЕС и финансирование», — сказал он.

По его словам, «растущая угроза безопасности» вдоль восточного фланга НАТО «нарушает повседневную жизнь» и наносит ущерб экономике. Он подчеркнул, что инциденты с беспилотниками показали, «насколько тесно переплетаются вопросы обороны и гражданской устойчивости».

Также Ринкевич подчеркнул, что государства на восточной границе НАТО признают, что «вопросам обороны и безопасности необходимо уделять больше внимания».

В мае украинские беспилотники несколько раз залетали на территорию прибалтийских стран. 20 мая жители Литвы спустились в укрытия из-за воздушной угрозы, которая была вызвана появлением в небе украинского БПЛА, а до этого румынский истребитель сбил украинский беспилотник над Эстонией.

19 мая Служба внешней разведки России (СВР) сообщила о подготовке Украиной ударов беспилотниками по территории России.

Ранее в Прибалтике захотели построить убежища с помощью Украины.

 
