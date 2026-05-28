Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Инциденты с дронами в Прибалтике вызвали обеспокоенность у НАТО

Инспектор бундесвера Бройер: НАТО находится в состоянии между войной и миром
Patrick Pleul/Global Look Press

Генеральный инспектор вооруженных сил Германии Карстен Бройер заявил, что инциденты с беспилотниками в Прибалтике вызвали обеспокоенность союзников в НАТО, положение дел находится между войной и миром. Его слова приводит немецкое агентство DPA.

«Во всех сферах мы находимся в состоянии, которое уже не совсем мир, но и еще не война», – сказал Бройер, добавив, что все государства НАТО подвергаются гибридным атакам.

По его словам, единственное средство защиты от действий России – это «информация». С ее помощью можно «раскрыть и разоблачить» происходящее, а также объяснить истинные намерения, считает военый.

До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отверг заявления о том, что страны Прибалтики открывают свое воздушное пространство для ударов БПЛА ВСУ по территории России. По его словам, «если беспилотники прилетают из Украины, то не потому, что Украина хотела отправить беспилотник в Латвию, Литву или Эстонию».

Ранее президент Литвы заявил о «новой реальности безопасности» в Европе.

 
Теперь вы знаете
Сокращение больничных, выпускной «под ключ» и микст-инфекции от клещей. Что нового к утру 28 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!