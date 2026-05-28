Инциденты с дронами в Прибалтике вызвали обеспокоенность у НАТО

Генеральный инспектор вооруженных сил Германии Карстен Бройер заявил, что инциденты с беспилотниками в Прибалтике вызвали обеспокоенность союзников в НАТО, положение дел находится между войной и миром. Его слова приводит немецкое агентство DPA.

«Во всех сферах мы находимся в состоянии, которое уже не совсем мир, но и еще не война», – сказал Бройер, добавив, что все государства НАТО подвергаются гибридным атакам.

По его словам, единственное средство защиты от действий России – это «информация». С ее помощью можно «раскрыть и разоблачить» происходящее, а также объяснить истинные намерения, считает военый.

До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отверг заявления о том, что страны Прибалтики открывают свое воздушное пространство для ударов БПЛА ВСУ по территории России. По его словам, «если беспилотники прилетают из Украины, то не потому, что Украина хотела отправить беспилотник в Латвию, Литву или Эстонию».

Ранее президент Литвы заявил о «новой реальности безопасности» в Европе.