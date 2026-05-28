Гросси выразил беспокойство из-за потери связи с ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал «вызывающим беспокойство» потерю связи с Запорожской АЭС (ЗАЭС) 27 мая почти на 12 часов. Его слова приводит пресс-служба организации.

«На протяжении многих часов мы не могли связаться с нашей командой экспертов на площадке, а станция не имела связи с внешним миром по обычным каналам. Этот инцидент, очевидно, вызвал беспокойство с точки зрения ядерной безопасности», — сказал он.

Накануне директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина рассказала, что Энергодар подвергся беспрецедентной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Она добавила, что ВСУ атаковали город с помощью тяжелых гексакоптеров типа «Баба-яга» и FPV-дронов.

В результате атаки часть города осталась без электроснабжения и связи. Информации о пострадавших нет, уточнила Яшина.

27 мая директор Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук сообщил, что ВСУ резко увеличили интенсивность атак на Запорожскую АЭС и ее город-спутник Энергодар после перемирия, объявленного Россией ко Дню Победы.

Ранее в Госдуме дали оценку Зеленскому после атаки на сотрудников ЗАЭС.

 
