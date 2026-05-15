Шеремет заявил, что Зеленский «слетел с катушек» из-за атаки на сотрудников ЗАЭС

Санкционировав атаку беспилотников на сотрудников Запорожской АЭС президент Украины Владимир Зеленский «окончательно слетел с катушек». Об этом РИА Новости заявил член комитета Госдумы по безопасности, депутат от Крымского региона Михаил Шеремет.

По словам депутата, Западу пора осознать, какую змею они пригрели у себя на груди и не дать Зеленскому устроить новый Чернобыль, а также не снабжать его новыми пакетами помощи на приобретение очередных беспилотников.

До этого стало известно, что два сотрудника ЗАЭС получили ранения при ударе беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) по прилегающей к объекту территории. Дроны украинских войск намеренно не подпускали машину скорой помощи к раненым сотрудникам Запорожской АЭС.

