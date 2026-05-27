Руководство ЗАЭС сообщило, что Энергодар подвергся беспрецедентной атаке ВСУ

ЗАЭС: в Энергодаре произошло более 50 взрывов
Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина рассказала ТАСС, что Энергодар подвергся беспрецедентной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Энергодар перенес беспрецедентную массированную атаку. По городу было нанесено большое количество ударов вражескими беспилотниками. Прозвучало свыше полусотни взрывов», — поделилась Яшина.

Она добавила, что ВСУ атаковали город с помощью тяжелых гексакоптеров типа «Баба-яга» и FPV-дронов.

В результате атаки часть города осталась без электроснабжения и связи. Информации о пострадавших нет, уточнила Яшина.

27 мая директор Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук сообщил, что ВСУ резко увеличили интенсивность атак на Запорожскую АЭС и ее город-спутник Энергодар после перемирия, объявленного Россией ко Дню Победы.

Он уточнил, что возросло как количество артиллерийских обстрелов, так и на порядок увеличилась дроновая активность.

19 мая генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев говорил, что госкорпорация будет «бить во все колокола» и в контактах с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), и с партнерами в Евросоюзе из-за атак украинских войск на Запорожскую атомную электростанцию.

Ранее в Госдуме дали оценку Зеленскому после атаки на сотрудников ЗАЭС.

 
