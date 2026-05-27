Стало известно, что ВСУ резко нарастили атаки на ЗАЭС

Черничук: Киев резко нарастил атаки на ЗАЭС после перемирия ко Дню Победы
ВСУ резко увеличили интенсивность атак на Запорожскую АЭС и ее город-спутник Энергодар после перемирия, объявленного Россией ко Дню Победы. Об этом рассказал ТАСС директор станции Юрий Черничук.

Он уточнил, что возросло как количество артиллерийских обстрелов, так и на порядок увеличилась дроновая активность.

«Началось воздействие на гражданское население, на сотрудников станции, которые непосредственно находились на рабочих местах. Это и водители транспортного цеха, и сотрудники других подразделений, которые при выполнении работы своей подвергались атакам противника», — сообщил Черничук.

19 мая генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация будет «бить во все колокола» и в контактах с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), и с партнерами в Евросоюзе из-за атак украинских войск на Запорожскую атомную электростанцию.

