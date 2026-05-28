Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Axios узнал условия меморандума США и Ирана о прекращении огня

Axios: переговорщики США и Ирана согласовали проект меморандума
vchal/Shutterstock/FOTODOM

Переговорщики США и Ирана согласовали проект меморандума. Он ждет одобрения американского президента Дональда Трампа и руководства Исламской Республики, пишет Axios со ссылкой на источники.

По данным портала, проект предусматривает открытие Ормузского пролива. По условиям договора, иранская сторона должна будет разминировать морской коридор за 30 дней.

В свою очередь США, согласно проекту меморандума, обязуются снять блокаду с Ирана по мере восстановления судоходства в Ормузском проливе. Кроме того, американская сторона должна обсудить разморозку активов Ирана и снятие санкций.

Также переговорщики согласовали продление перемирия на 60 дней.

До этого Трамп заявил, что Вашингтон мог бы заключить довольно выгодное соглашение с Ираном прямо сейчас, но согласен только на идеальную сделку. Он указал на стремление Соединенных Штатов договорится об идеальном соглашении без лазеек для Исламской Республики, добавив, что переговоры проходят «достаточно хорошо».

В начале мая президент России Владимир Путин назвал конфликт США и Израиля против Ирана очень тяжелым и сложным.

Ранее востоковед объяснил, как соглашение США и Ирана отразится на украинском конфликте.

 
Теперь вы знаете
Сценарий безумный, но реальный. Может ли Земля остаться без интернета и что тогда с нами будет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!