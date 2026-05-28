Axios узнал условия меморандума США и Ирана о прекращении огня

Переговорщики США и Ирана согласовали проект меморандума. Он ждет одобрения американского президента Дональда Трампа и руководства Исламской Республики, пишет Axios со ссылкой на источники.

По данным портала, проект предусматривает открытие Ормузского пролива. По условиям договора, иранская сторона должна будет разминировать морской коридор за 30 дней.

В свою очередь США, согласно проекту меморандума, обязуются снять блокаду с Ирана по мере восстановления судоходства в Ормузском проливе. Кроме того, американская сторона должна обсудить разморозку активов Ирана и снятие санкций.

Также переговорщики согласовали продление перемирия на 60 дней.

До этого Трамп заявил, что Вашингтон мог бы заключить довольно выгодное соглашение с Ираном прямо сейчас, но согласен только на идеальную сделку. Он указал на стремление Соединенных Штатов договорится об идеальном соглашении без лазеек для Исламской Республики, добавив, что переговоры проходят «достаточно хорошо».

В начале мая президент России Владимир Путин назвал конфликт США и Израиля против Ирана очень тяжелым и сложным.

Ранее востоковед объяснил, как соглашение США и Ирана отразится на украинском конфликте.