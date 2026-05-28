Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Полянский заявил, что теракт в ЛНР мешает Западу делать врага из РФ

Полянский: теракт в Старобельске мешает Западу делать из России образ врага
Global Look Press

Молчание западных стран по поводу теракта в Старобельске объяснимо тем, что подобные факты мешают им создавать из России образ врага. Об этом заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский, его цитирует ТАСС.

«Не найдя ни одного слова осуждения очевидного злодеяния, вы постарались извратить цели и результаты наших [российских] ответных ракетных ударов по военным объектам, предприятиям ВПК и центрам принятия решения на Украине, показав таким образом, что на российских детей, как, собственно, и на детей украинских, вам абсолютно наплевать», — сказал он.

До этого заместитель главы министерства иностранных дел России Александр Грушко заявилзаявил, что реакция западных стран на удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Старобельску в Луганской народной республике не удивляет, они уже давно начали гибридную войну против России.

В ночь на 22 мая беспилотники ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. В момент удара в общежитии находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Здание частично обрушилось.

Ранее в России предупредили Украину о переполнении «чаши терпения».

 
Теперь вы знаете
Сценарий безумный, но реальный. Может ли Земля остаться без интернета и что тогда с нами будет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!