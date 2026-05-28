Молчание западных стран по поводу теракта в Старобельске объяснимо тем, что подобные факты мешают им создавать из России образ врага. Об этом заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский, его цитирует ТАСС.

«Не найдя ни одного слова осуждения очевидного злодеяния, вы постарались извратить цели и результаты наших [российских] ответных ракетных ударов по военным объектам, предприятиям ВПК и центрам принятия решения на Украине, показав таким образом, что на российских детей, как, собственно, и на детей украинских, вам абсолютно наплевать», — сказал он.

До этого заместитель главы министерства иностранных дел России Александр Грушко заявилзаявил, что реакция западных стран на удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Старобельску в Луганской народной республике не удивляет, они уже давно начали гибридную войну против России.

В ночь на 22 мая беспилотники ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. В момент удара в общежитии находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Здание частично обрушилось.

