В России предупредили Украину о переполнении «чаши терпения»

Илья Питалев/РИА Новости

В конфликте на Украине наступил момент, когда чаша терпения россиян переполнилась. Такое мнение высказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, передает РИА Новости.

По его словам, украинское руководство продемонстрировало на весь мир «свое грубое пренебрежение» нормами международного гуманитарного права.

Дипломат подчеркнул, что российские войска приступают к системным и последовательным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ), и по центрам принятия соответствующих решений.

Мирошник добавил, что у России есть собранные и подтвержденные факты нарушения норм гуманитарного права со стороны Украины – издевательств над гражданским населением, над детьми, разрушение гражданских объектов.

25 мая Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по поручению президента России Владимира Путина уведомил госсекретаря США Марко Рубио о подготовке системных ударов по объектам ВСУ в Киеве, а также по украинским центрам принятия решений в ответ на удары по колледжу в Старобельске ЛНР.

Ранее депутат Колесник заявил, что специальная военная операция изменилась после предупреждения МИД России об ударах по Украине.

 
