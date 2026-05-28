Реакция западных стран на удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Старобельску в Луганской народной республике не удивляет, они уже давно начали гибридную войну против России. Об этом заявил заместитель главы министерства иностранных дел России Александр Грушко в интервью RT.

По его словам, основной частью этой гибридной войны является информационно-пропагандистская война, которую ведет Запад, и трагедия в Старобельске стала еще одним свидетельством его лицемерия.

В ночь на 22 мая беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. В момент удара в общежитии находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Здание частично обрушилось. В Кремле назвали эту атаку «чудовищной». Правозащитники призвали ООН признать удар ВСУ по общежитию военным преступлением. Следственный комитет России возбудил дело о теракте.

