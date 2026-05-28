Финляндия вызвала российского посла

Министерство иностранных дел Финляндии вызвало российского посла Павла Кузнецова на фоне рекомендации РФ об эвакуации из Киева дипломатов и иностранцев. Об этом финское ведомство сообщило в соцсети X.

В МИД Финляндии также заявил, что «решительно осуждает незаконные угрозы и жестокие нападения России на мирное население Украины».

В то же время в финском внешнеполитическом ведомстве не смогли ответить на вопрос посла России, считают ли Хельсинки нарушением международного гуманитарного права удары украинских войск по российским гражданским объектам.

Решение о нанесении Вооруженными силами РФ ударов по объектам Вооруженных сил Украины в Киеве стало реакцией на атаку беспилотников Украины по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа в Луганской народной республике. По последним данным, 65 студентов пострадали, 21 не выжил. В Кремле назвали эту атаку «чудовищной». Следственный комитет возбудил уголовное дело.

