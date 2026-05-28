Финляндия вызвала российского посла

МИД Финляндии вызвал посла РФ на фоне рекомендации покинуть Киев
Министерство иностранных дел Финляндии вызвало российского посла Павла Кузнецова на фоне рекомендации РФ об эвакуации из Киева дипломатов и иностранцев. Об этом финское ведомство сообщило в соцсети X.

В МИД Финляндии также заявил, что «решительно осуждает незаконные угрозы и жестокие нападения России на мирное население Украины».

В то же время в финском внешнеполитическом ведомстве не смогли ответить на вопрос посла России, считают ли Хельсинки нарушением международного гуманитарного права удары украинских войск по российским гражданским объектам.

Решение о нанесении Вооруженными силами РФ ударов по объектам Вооруженных сил Украины в Киеве стало реакцией на атаку беспилотников Украины по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа в Луганской народной республике. По последним данным, 65 студентов пострадали, 21 не выжил. В Кремле назвали эту атаку «чудовищной». Следственный комитет возбудил уголовное дело.

