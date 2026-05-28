Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

В Финляндии не смогли ответить на вопрос РФ про удары ВСУ по гражданским объектам

В Хельсинки не ответили на вопрос об украинских атаках по гражданским объектам
Sergei Grits/AP

В МИД Финляндии не смогли ответить на вопрос посла России Павла Кузнецова, считают ли Хельсинки нарушением международного гуманитарного права удары украинских войск по российским гражданским объектам. Об этом пишет РИА Новости.

«На прямой вопрос посла о том, считают ли Хельсинки, что удары ВСУ по российским гражданским объектам, включая учебные заведения, являются грубым нарушением международного гуманитарного права, представители МИД Финляндии дать какой-либо вразумительный ответ не смогли», — сказали журналистам в дипмиссии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова до этого говорила, что Финляндия не направляла России официальных обращений о стремлении стать посредником в диалоге между Брюсселем и Москвой.

В ночь на 22 мая беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. В момент удара в общежитии находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Здание частично обрушилось. В Кремле назвали эту атаку «чудовищной». Правозащитники призвали ООН признать удар ВСУ по общежитию военным преступлением. Следственный комитет России возбудил дело о теракте.

Ранее Песков объяснил, почему переговоры с Европой неизбежны.

 
Теперь вы знаете
Сценарий безумный, но реальный. Может ли Земля остаться без интернета и что тогда с нами будет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!