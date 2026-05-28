В Хельсинки не ответили на вопрос об украинских атаках по гражданским объектам

В МИД Финляндии не смогли ответить на вопрос посла России Павла Кузнецова, считают ли Хельсинки нарушением международного гуманитарного права удары украинских войск по российским гражданским объектам. Об этом пишет РИА Новости.

«На прямой вопрос посла о том, считают ли Хельсинки, что удары ВСУ по российским гражданским объектам, включая учебные заведения, являются грубым нарушением международного гуманитарного права, представители МИД Финляндии дать какой-либо вразумительный ответ не смогли», — сказали журналистам в дипмиссии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова до этого говорила, что Финляндия не направляла России официальных обращений о стремлении стать посредником в диалоге между Брюсселем и Москвой.

В ночь на 22 мая беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. В момент удара в общежитии находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Здание частично обрушилось. В Кремле назвали эту атаку «чудовищной». Правозащитники призвали ООН признать удар ВСУ по общежитию военным преступлением. Следственный комитет России возбудил дело о теракте.

Ранее Песков объяснил, почему переговоры с Европой неизбежны.