Шойгу оценил перспективу ухода российских военных из Армении

Шойгу: нет предпосылок, чтобы российской военной базы в Армении не было

Нет никаких предпосылок, чтобы российской военной базы в Армении прекратила свою работу. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

По его словам, эта военная база, расположенная в Гюмри на севере страны, живет, работает и действует, и Россия пока что не видит никаких предпосылок к тому, чтобы этой базы в республике не было.

В феврале премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не планирует отказываться от присутствия на своей территории российской 102-й военной базы. Политик подчеркнул, что Армения и Россия — партнеры с тесными экономическими и политическими связями.

В мае премьер сообщил, что у руководства Армении отсутствуют опасения в связи с возможными действиями России по защите своих граждан с использованием военной базы.

Ранее Шойгу заявил, что действия армянского руководства противоречат духу союзничества с Россией.