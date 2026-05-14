Пашинян высказался об опасениях из-за российской военной базы

Пашинян не выразил опасений из-за действий России по защите своих граждан

У руководства Армении отсутствуют опасения в связи с возможными действиями России по защите своих граждан с использованием 102-й военной базы в Гюмри. Об этом заявил премьер страны Никол Пашинян, его слова приводит aysor.am.

«Военная база, независимо от того, какие законы действуют в России, должна функционировать в рамках законодательства Армении и под юрисдикцией Армении», — сказал он.

До этого Пашинян, комментируя отсутствие реакции на угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес России на саммите Европейского политического сообщества, заявил, что не должен «реагировать на все подряд».

8 мая армянский премьер заявил, что в украинском вопросе его страна не является союзником России. Таким образом он ответил на вопрос о последствиях визита в Ереван на саммит Европейского политического сообщества президента Украины Владимира Зеленского.

Также Пашинян добавил, что Ереван поставлял гуманитарную помощь Киеву.

Ранее Пашинян заявил, что не поедет на саммит ЕАЭС в Астану.