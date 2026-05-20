Шойгу оценил отношения России и Армении

В последнее время руководство Армении предприняло ряд шагов, которые не отвечают духу союзнических отношений с Россией. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, его слова приводит ТАСС.

«Ни для кого не секрет, что руководство этой страны в последнее время предприняло ряд шагов, которые не отвечают духу союзнических отношений с Российской Федерацией», — сказал он во время заседания специальной рабочей группы Совбеза РФ.

1 апреля во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не помогла Еревану в Карабахе. Путин отметил, что Ереван сам признал регион частью Азербайджана в 2022 году. Армянский премьер добавил, что «карабахское движение» пора прекратить — мир с Баку заключен при участии США, но поблагодарил и Россию за роль в нормализации отношений.

На следующий день Пашинян заявил, что все еще продолжает считать нереальным возвращение Еревана к участию в работе ОДКБ.

Ранее Армения подтвердила намерение сохранить российскую военную базу на своей территории.