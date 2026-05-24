Зеленский обратился к США и Европе после российского удара возмездия по Украине

Зеленский потребовал от США и Европы решений после удара России по Украине
США и европейские страны должны принять решения после удара возмездия по Украине со стороны России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Важно, чтобы Украина была не наедине [с Россией]. Нужны решения и от Соединенных Штатов, и от Европы», — отметил глава государства.

По его словам, на Украине смогли сбить «не всю баллистику», использованную российскими войсками. При этом больше всего прилетов зафиксировали в Киеве.

24 мая Зеленский заявил, что Вооруженные силы России ночью применили ракету «Орешник» для ударов по Украине. Он уточнил, что атаке подвергся город Белая Церковь в Киевской области. Как писал Telegram-канал SHOT, в населенном пункте было поражен металлургический завод, на котором собирались дроны типа FP-1.

Позднее российское министерство обороны подтвердило информацию о применении «Орешника» для поражения целей на Украине. В ведомстве пояснили, что военнослужащие страны нанесли массированный удар в ответ на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские гражданские объекты. При этом они использовали не только «Орешник», но и ракеты «Циркон», «Искандер» и «Кинжал».

Ранее Путин поручил подготовить ответ на удар ВСУ по колледжу в Старобельске.

 
