На Украине пожаловались на Зеленского из-за срочного письма Трампу

Президент Украины Владимир Зеленский своим письмом президенту США Дональду Трампу поставил Вашингтон в неловкое положение. Такое мнение выразила бывший пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель на своей странице в социальной сети X.

Мендель пожаловалась на то, что Зеленский отклонил многочисленные мирные предложения, оттолкнул от себя новую американскую администрацию, а теперь требует еще больше ракет, ставя Вашингтон в неудобную ситуацию, поскольку в случае отказа Трамп будет выглядеть плохим союзником.

27 мая Зеленский направил Трампу письмо, в котором просит нарастить поставки систем ПВО и ракет для них. Текст письма опубликовал в соцсети X журналист издания Axios Барак Равид. В письме украинский президент заявил, что имеющиеся темпы поставок ракет в рамках программы PURL уже не соответствуют реальности угрозы.

Комментируя поступок Зеленского, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров высказал мнение, что президент может отправить Трампу хоть сотню писем со своими просьбами, но это не даст никакого результата.

