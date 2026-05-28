Захарова рассказала об обеспокоенности России из-за политики Армении

Захарова: Россию беспокоит курс на сближение Армении с НАТО и Евросоюзом
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Россия обеспокоена курсом Армении на сближение с НАТО и «агрессивным» Европейским союзом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

По мнению дипломата, Европейский Союз становится агрессивным милитаристским блоком. Захарова отметила, что Запад демонстративно показывает, как он «вырывает» Армению «из лап авторитарной России».

Однако дипломат подчеркнула, что армянский народ сам решает, как развивать свою страну. Россия же заинтересована в независимой и суверенной Армении, которую всегда рассматривала как равного партнера, подчеркнула она.

Также Захарова заявила, что Армения сотрудничает с западными государствами в тех областях, где традиционно успешно сотрудничала с Российской Федерацией.

25 мая представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал визит государственного секретаря США Марко Рубио в Армению. Как напомнил пресс-секретарь, премьер-министр Армении Никол Пашинян заверял президента РФ Владимира Путина, что Армения останется членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Однако Ереван развивает отношения и на других направлениях, в частности с Европой, отметил Песков.

Ранее Пашинян заявил, что Армения никогда не была и не будет вовлечена в антироссийские действия.

 
