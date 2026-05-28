МИД: Армения работает с Западом в тех областях, где успешно сотрудничала с РФ

Армения сотрудничает с западными государствами в тех областях, где традиционно успешно сотрудничала с Российской Федерацией. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

По ее словам, Армения получала колоссальные бонусы от сотрудничества с Россией.

«То есть ущерба от взаимодействия с Москвой в этих сферах нет — есть только прибыль, развитие, но при этом почему-то нас начинают замещать на этих треках», — сказала дипломат.

25 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал визит государственного секретаря США Марко Рубио в Армению. Как напомнил пресс-секретарь, Пашинян заверял президента РФ Владимира Путина, что Армения останется членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), однако Ереван развивает отношения и на других направлениях, в частности с Европой, отметил представитель Кремля.

Ранее Пашинян заявил, что Армения никогда не была и не будет вовлечена в антироссийские действия и не будет враждовать с Россией.