Глава МИД Австрии поддержала назначение переговорщика с Россией

Georges S/IMAGO//photonews.at/Global Look Press

Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер поддержала идею о назначении переговорщика с Россией, однако призвала не снижать «давления» на Москву. Ее слова приводит «Европейская правда».

Для Австрии важно, чтобы интересы безопасности Европы были представлены на потенциальных переговорах, отметила глава МИД.

«Поэтому я настаиваю на том, чтобы Европейский Союз был готов вести переговоры также в отношении собственных интересов и назначил главного переговорщика», – сказала Майнль-Райзингер.

В то же время она заметила, что речи не идет о выборе между дипломатией и давлением. Необходимо вводить новые санкции против России, утверждает министр. По ее словам, очередной пакет рестрикций будет «действительно жестким», поэтому у ЕС есть определенные рычаги влияния на переговорах.

До этого министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что ключевыми принципами в позиции Европы во время переговоров с Россией должны быть уважение к территориальной целостности и суверенитету Украины. При этом он заметил, что «речь должна идти не только о гарантиях безопасности для Украины, но и о гарантиях безопасности Украины для Европы». Глава МИД Эстонии назвал Украину самой большой и главной военной силой в регионе.

Ранее Каллас назвала условие для начала переговоров о мире на Украине.

 
