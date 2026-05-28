ЕК назвала ошибкой слова главы дипслужбы об эвакуации американского посольства из Киева

В ЕК назвали недоразумением слова Каллас об эвакуации посольства США из Киева

Еврокомиссия назвала недоразумением заявление главы европейской дипломатической службы Каи Каллас об эвакуации американского посольства из украинского города Киев. Об этом заявила представитель ЕК Анита Хиппер, комментируя высказывания Каллас по просьбе украинских журналистов.

«Это недоразумение, которое уже исправлено, в том числе в нашем твите», — сказала Хиппер.

Посольства всех европейских стран остаются в украинской столице, добавила она.

28 мая Каллас по прибытии на неформальную встречу глав МИД ЕС на Кипре сообщила, что США эвакуировали свое посольство в Киеве, при этом диппредставительства стран ЕС продолжили работу.

Спустя некоторое время американское посольство опровергло это, а из транскрипта выступления Каллас, который опубликован на сайте дипслужбы Евросоюза, убрали слова об эвакуации представителей американской дипмиссии из Киева.

Ранее Песков заявил, что планы РФ об ударах по Киеву не все воспринимают всерьез.