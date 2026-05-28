Каллас: все посольства остаются в Киеве, кроме одного

США эвакуировали свое посольство в Киеве, диппредставительства всех стран Европы остаются. Об этом сообщила заместитель председателя Европейской комиссии Кая Каллас по прибытии на неформальную встречу глав МИД ЕС на Кипре, передает РИА Новости.

«Из того, что мы слышали с Украины вчера, все посольства остаются, кроме одного. Все европейцы остались, США ушли», — сказала она.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уведомил госсекретаря США Марко Рубио о подготовке ударов по Киеву. МИД России на этом фоне официально призвал иностранных граждан, дипломатов и сотрудников международных миссий заблаговременно покинуть украинскую столицу.

В ЕС заявили, что европейские дипломаты не будут эвакуироваться из Киева.

Госсекретарь США после разговора с российским коллегой допустил дальнейшую эскалацию конфликта между Россией и Украиной. Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал киевлян «психологически готовиться к разрушениям» и покинуть столицу.

Ранее Зеленский поручил готовить Украину к трем годам конфликта.