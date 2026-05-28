Заявление Каллас об американском посольстве в Киеве исчезло с сайта дипслужбы ЕС

Высказывание главы евродипломатии Каи Каллас о якобы эвакуации американского посольства в Киеве исчезло из транскрипта ее выступления, который опубликован на сайте дипслужбы Евросоюза.

Из текста убрали слова о том, что представители американской дипмиссии покинули столицу Украины. В обновленной цитате нет упоминания о посольстве США, которое было в ее речи.

«Также, что мы услышали от Украины вчера, было то, что все посольства остались. Так что это тоже требует смелости от тех посольств. Но да, все европейцы остались», — приводится цитата Каллас.

При этом под звездочкой отмечается, что текст указан «с учетом исправления относительно дипломатического присутствия в Киеве».

До этого глава евродипломатии Кая Каллас заявляла, что США эвакуировали свое посольство в Киеве, диппредставительства всех стран Европы остаются. По ее словам, «все европейцы остались, США ушли».

МИД России анонсировал новые удары по Киеву из-за атаки ВСУ на Старобельск. В заявлении ведомства указали, что украинский удар «переполнил чашу терпения», ВС России приступают к последовательному нанесению ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве.

Ранее посольство США прояснило позицию по нахождению в Киеве.

 
