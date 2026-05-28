Новости Спорт
Война США и Израиля против Ирана
Песков сообщил, что планы РФ об ударах по Киеву не все воспринимают всерьез

Не все воспринимают всерьез заявления России о намерении наносить постоянные удары по центрам принятия решений в Киеве. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Не все воспринимают всерьез, нет», — сказал Песков журналистам.

При этом он добавил, что мирный процесс урегулирования конфликта является предпочтительным для Москвы.

На этой неделе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уведомил госсекретаря США Марко Рубио о подготовке ударов по Киеву. МИД России на этом фоне официально призвал иностранных граждан, дипломатов и сотрудников международных миссий заблаговременно покинуть украинскую столицу.

В ЕС заявили, что европейские дипломаты не будут эвакуироваться из Киева.

Госсекретарь США после разговора с российским коллегой допустил дальнейшую эскалацию конфликта между Россией и Украиной. Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал киевлян «психологически готовиться к разрушениям» и покинуть столицу.

Ранее Зеленский поручил готовить Украину к трем годам конфликта.

 
