В МИД РФ назвали «преступлением» реакцию ЮНЕСКО на удар ВСУ по Старобельску

Захарова: РФ шокирована реакцией ЮНЕСКО на атаку ВСУ по Старобельску
Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга заявила, что российская сторона шокирована реакцией ЮНЕСКО на удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Старобельску. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это (реакция секретариата ЮНЕСКО. — «Газета.Ru») не просто какие-то двойные стандарты или некие ангажированные заявления. Это, мне кажется, вопиющий случай преступной халатности. Это настоящее преступление», — поделилась Захарова.

В организации выразили тревогу «в связи с сообщениями о серьезных повреждениях колледжа и общежития в городе Старобельск Луганской области, которые, как сообщается, привели к жертвам среди гражданского населения, в том числе среди учащихся».

28 мая верховный комиссар по правам человека при Организации Объединенных Наций (ООН) Фолькер Тюрк призвал расследовать удары ВСУ по Старобельску.

В ночь на 22 мая беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. В момент удара в общежитии находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Здание частично обрушилось.

27 мая генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш осудил атаку украинских военных на колледж в Старобельске. Он подчеркнул, что в ООН осуждают все нападения на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, «где бы они ни происходили». По словам Гутерриша, сейчас как никогда важно избегать любой эскалации конфликта на Украине, чтобы не отсрочить еще больше поиск мирного пути и не продлить страдания людей. На этом фоне Гутерриш заявил, что глубоко обеспокоен планами России нанести ответные удары по Киеву.

Ранее Володин пригрозил применением оружия, которое «не оставит следа ни от кого».

 
