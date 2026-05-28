В ООН призвали расследовать удары ВСУ по Старобельску

Верховный комиссар по правам человека при Организации Объединенных Наций (ООН) Фолькер Тюрк призвал расследовать удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Старобельску. Об этом сообщает РИА Новости.

Он выразил глубокое сожаление по поводу потери 21 студента в колледже Старобельска.

«Я призываю российские и украинские власти провести оперативные, независимые и эффективные расследования и привлечь виновных к ответственности. Они должны сделать все возможное, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов», — отметил Тюрк.

В ночь на 22 мая беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. В момент удара в общежитии находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Здание частично обрушилось.

27 мая генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш осудил атаку украинских военных на колледж в Старобельске. Он подчеркнул, что в ООН осуждают все нападения на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, «где бы они ни происходили». По словам Гутерриша, сейчас как никогда важно избегать любой эскалации конфликта на Украине, чтобы не отсрочить еще больше поиск мирного пути и не продлить страдания людей. На этом фоне Гутерриш заявил, что глубоко обеспокоен планами России нанести ответные удары по Киеву.

Ранее Володин пригрозил применением оружия, которое «не оставит следа ни от кого».

 
