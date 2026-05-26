Володин пригрозил применением оружия, которое «не оставит следа ни от кого»

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирному населению России могут спровоцировать ВС РФ использовать оружие, которое «не оставит следа ни от кого». Об этом предупредил председатель Госдумы Вячеслав Володин, его слова приводит РИА Новости.

«Это все может привести к тому, что мы будем использовать то оружие, которое не оставит следа ни от кого. Но до этого доводить нельзя», — подчеркнул Володин.

В ходе пленарного заседания председатель Госдумы также предложил почтить память жертв украинского удара по Старобельскому профессиональному колледжу в Луганской народной республики (ЛНР). Он назвал эту атаку ВСУ преступлением против человечности без сроков давности и возложил ответственность за случившееся на президента Украины Владимира Зеленского и его подручных.

25 мая в министерстве обороны РФ заявили, что российская армия начнет систематически атаковать военные объекты и центры принятия решений в Киеве. Это станет ответом на удар ВСУ по колледжу в Старобельске, который «переполнил чашу терпения» Москвы. В связи с этим в Минобороны РФ рекомендовали иностранцем как можно скорее покинуть Киев, а местных жителей — не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

Ранее полковник Ходаренок заявил, что по Киеву нанесут удары невиданной ранее силы.

 
