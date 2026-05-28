Одна страна НАТО приступила к установке «зубов дракона» на границе с Россией

Janis Laizans/Reuters

В Латвии начали установку защитных сооружений «зубы дракона» на границе с Россией. Об этом сообщает латвийское общественное СМИ LSM.lv.

В публикации уточняется, что к установке так называемых «зубов дракона» приступили Национальные вооруженные силы (НВС). Для этих целей были изъяты земельные участки вдоль латвийско-российской границы.

Защитные заграждения устанавливаются в три ряда шириной около десяти метров с минимальными зазорами. Вес каждого «зуба дракона» — около полутора тонн.

В декабре прошлого года Эстония приступила к строительству первых пяти бункеров у границы с Россией. По данным национального гостелерадио ERR, они станут частью так называемой Балтийской линии обороны. Всего к концу 2027 года планируется возвести до 600 бункеров в северо-восточной и юго-восточной частях Эстонии. Кроме того, к этому времени планируется вырыть 40-километровый противотанковый ров.

До этого сенатор Владимир Джабаров назвал «глупостью» желание стран Балтии построить линию обороны у границы с Россией. Сенатор выразил сомнение, что объект действительно возведут. По его мнению, деньги, выделенные на эти цели, будут просто освоены. Джабаров подчеркнул, что земли стран Балтии не нужны России «и даром».

Ранее Германию уличили в невиданной по масштабам подготовке к войне.

 
