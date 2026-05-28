В Латвии начали устанавливать «зубы дракона» на границе с Россией

В Латвии начали установку защитных сооружений «зубы дракона» на границе с Россией. Об этом сообщает латвийское общественное СМИ LSM.lv.

В публикации уточняется, что к установке так называемых «зубов дракона» приступили Национальные вооруженные силы (НВС). Для этих целей были изъяты земельные участки вдоль латвийско-российской границы.

Защитные заграждения устанавливаются в три ряда шириной около десяти метров с минимальными зазорами. Вес каждого «зуба дракона» — около полутора тонн.

В декабре прошлого года Эстония приступила к строительству первых пяти бункеров у границы с Россией. По данным национального гостелерадио ERR, они станут частью так называемой Балтийской линии обороны. Всего к концу 2027 года планируется возвести до 600 бункеров в северо-восточной и юго-восточной частях Эстонии. Кроме того, к этому времени планируется вырыть 40-километровый противотанковый ров.

До этого сенатор Владимир Джабаров назвал «глупостью» желание стран Балтии построить линию обороны у границы с Россией. Сенатор выразил сомнение, что объект действительно возведут. По его мнению, деньги, выделенные на эти цели, будут просто освоены. Джабаров подчеркнул, что земли стран Балтии не нужны России «и даром».

