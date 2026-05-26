Эксперт Браун: в Германии идет невиданная по масштабам подготовка к войне
Германия развернула невиданную по масштабам подготовку к войне. Об этом заявил РИА Новости бывший сопредседатель Международного бюро мира Райнер Браун.

Собеседник агентства указал, что ФРГ проводит тотальную милитаризацию абсолютно всех сфер жизни: от систем здравоохранения и гражданской обороны до школ и экологических программ.

«Мы вышли на совершенно новое качество подготовки к войне. Происходящее сейчас имеет такие масштабы, которых в истории ФРГ еще никогда не было», — подчеркнул Браун.

По словам эксперта, мощным инструментом политики нынешних немецких властей является внушение страха перед Россией. Он затуманивает разум людей, вносит в общество хаос и отвлекает внимание от других насущных проблем, заявил Браун. Он добавил, что часть общества в Германии при этом выступает против милитаризации. Согласно опросам, около 35% населения страны негативно оценили курс властей на вооружение.

До этого глава делегации РФ на переговорах в Вене Юлия Жданова сообщила, что в столицах стран — членов НАТО разрабатываются сценарии большой войны против России. Она обратила внимание, что большинство войн на территорию России приходили именно с западной стороны.

Ранее в России указали НАТО, как избежать новой разрушительной войны.

 
