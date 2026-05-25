МИД России анонсировал новые удары по Киеву из-за атаки ВСУ на Старобельск

МИД: ВС РФ приступают к нанесению системных ударов по предприятиям ВПК в Киеве

Удар ВСУ по Старобельску «переполнил чашу терпения», Вооруженные силы (ВС) России приступают к последовательному нанесению ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса (ВПК) в Киеве. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел РФ.

Согласно сообщению внешнеполитического ведомства, удары будут наносится в числе прочего по конкретным местам проектирования, производства, программирования и подготовки к применению беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), используемых Украиной при содействии специалистов НАТО, которые ответственны за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение.

В МИД России уточнили, что удары также будут наноситься по центрам принятия решений и командным пунктам.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. В момент удара в общежитии находились 86 учащихся, здание частично обрушилось. В результате атаки не выжил 21 человек, еще 44 получили ранения. Правозащитники призвали ООН признать удар военным преступлением, а Следственный комитет возбудил дело о теракте.

Как сообщили в Минобороны РФ, в ответ на теракт в ЛНР Вооруженные силы России нанесли массированный удар по территории Украины с помощью «Орешника», ракет «Искандер», «Кинжал» и «Циркон», а также беспилотников. По данным МО РФ, в частности, были поражены пункты управления главного командования сухопутных войск и Главного управления разведки минобороны Украины.

Ранее Зеленский заявил о подготовке России к ударам по центрам принятия решений.