Посольство США прояснило позицию по нахождению в Киеве

Посольство США на Украине опровергло заявления о том, что покинуло Киев

Посольство Соединенных Штатов на Украине опровергло информацию о том, что покинуло Киев на фоне заявления МИД РФ о «систематических ударах». Публикация появилась на странице дипмиссии в соцсети Х.

«Посольство США открыто. Никаких изменений в нашей деятельности нет, а все другие сообщения являются ложными», — говорится в тексте.

Отмечается, что Госдеп США постоянно оценивает ситуацию с безопасностью в Киеве и безопасность американских граждан. Дипмиссия заверила, что Госдеп «не имеет высшего приоритета, чем безопасность американцев». В связи с этим посольство призвало своих граждан не посещать Украину.

До этого глава евродипломатии Кая Каллас заявляла, что США эвакуировали свое посольство в Киеве, диппредставительства всех стран Европы остаются. По ее словам, «все европейцы остались, США ушли».

МИД России анонсировал новые удары по Киеву из-за атаки ВСУ на Старобельск. В заявлении ведомства указали, что украинский удар «переполнил чашу терпения», ВС России приступают к последовательному нанесению ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве.

Ранее МИД Украины опроверг заявление Каллас, что посольство США покидает Киев.