МИД РФ заявил о «стратегической глухоте и слепоте» Евросоюза

Отказ сотрудников дипмиссий Евросоюза эвакуироваться из Киева на фоне предупреждения России говорит об их «стратегической глухоте и слепоте». Об этом ТАСС заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

Он отметил, что Россия предупреждала западных дипломатов об ударах по военным объектам и центрам принятия решений в Киеве после атаки ВСУ на колледж в Старобельске ЛНР. Сотрудникам дипмиссий рекомендовали покинуть столицу Украины, на что был получен отказ.

«Стратегическая глухота и слепота Евросоюза не являются для нас новостью», — отметил Масленников.

25 мая в МИД РФ заявили, что российская армия начнет систематически атаковать военные объекты и центры принятия решений в Киеве. Это станет ответом на удар ВСУ по колледжу в Старобельске, который «переполнил чашу терпения» Москвы. В связи с этим министерство призвало иностранцев как можно скорее покинуть украинскую столицу, а местных жителей — не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

Позже бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рекомендовал киевлянам покинуть город из-за разрушений, которые ожидаются в связи с боевыми действиями. Он призвал психологически готовиться к этому уже сейчас. Кулеба спрогнозировал, что в украинской столице «будет громко».

Ранее военный эксперт объяснил, почему западные дипломаты отказываются покидать Киев.

 
