Военный эксперт объяснил, почему западные дипломаты отказываются покидать Киев

Военный эксперт, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал отказ западных дипломатов покидать Киев после предупреждения российской стороны об ударах по городу.

Аналитик допустил, часть персонала вывезут без лишней огласки, а оставшиеся сотрудники дипмиссий, по сути, превратятся в «живой щит».

«Официальных сообщений ожидать не стоит. На словах евроэлита продолжит вести себя как оловянные солдатики», — считает Козюлин.

Он также напомнил, что в Киеве под прикрытием мирных жителей и иностранных дипломатов сосредоточено большое количество военных производств.

Как заявила посол Европейского союза (ЕС) на территории Украины Катарина Матернова, дипломаты ЕС не будут эвакуироваться из Киева, несмотря на официальное предупреждение МИД РФ об ударах по украинской столице. Госссекретарь США Марко Рубио после разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым допустил дальнейшую эскалацию конфликта. Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба позднее призвал киевлян «психологически готовиться к разрушениям» и покинуть город. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД Польши рассказали о планах по эвакуации своих дипломатов из Киева.

 
