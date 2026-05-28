Токаев поддержал открытие филиалов «Сириуса» в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на переговорах в расширенном составе с президентом России Владимиром Путиным поддержал инициативу открытия филиалов «Сириуса» в Астане и Алма-Ате. Его слова приводит ТАСС.

Он выразил надежду на расширение филиалов образовательного центра в других городах страны. По мнению Токаева, «Сириус» — «очень полезен для подготовки кадров будущего».

«Мы приступаем к строительству соответствующих объектов и в Алма-Ате, и в Астане, полагаю, что пойдем дальше с точки зрения географии и повышения качества образования», — сказал Токаев.

Президент Казахстана назвал проект очень перспективным. Токаев выразил признательность всем, кто занимается этим вопросом с российской стороны.

Президент РФ прибыл в Казахстан 27 мая по приглашению Токаева. Государственный визит российского лидера продлится три дня. В программе запланированы неформальный обед Путина с президентом Казахстана, а также переговоры на высшем уровне и другие мероприятия. Кроме того, глава государства примет участие в Евразийском экономическом форуме и в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Ранее Токаев назвал визит Путина в Астану ключевым событием года.