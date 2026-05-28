Сибига заявил, что у Европы и Украины есть «козыри», которые нужно разыграть

Глава МИД Сибига: у Украины и Европы есть козыри, пришло время разыграть их
У Украины и Европы есть на руках «сильный расклад» с козырями, которые пришло время разыграть. Об этом на своей странице в соцсети Х написал министр иностранных дел республики Андрей Сибига.

По его словам, необходимо начать с «четких, выполнимых шагов». Речь идет о прекращении огня в аэропортах или портах, возвращении гражданских, демилитаризации Запорожской АЭС или создании «гуманитарного коридора» в Олешки.

«Нам не нужно начинать с выбора человека или группы, которые возглавят усилия. Нам нужно уточнить мандат — и он должен представлять единый европейский голос. У Европы есть рычаги для достижения ощутимых результатов - санкции и замороженные российские активы, для начала», — написал Сибига.

До этого Андрей Сибига заявил, что без посредничества США завершить конфликт с Россией не выйдет. При этом министр заметил, что пришло время и для новой роли Европы в мирных усилиях. Речь идет о «взаимодополняющих треках», и Киев над этим работает, рассказал он.

Ранее в Германии назвали условие для начала переговоров России и Украины.

 
