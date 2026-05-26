«В час по чайной ложке»: Рябков описал темпы нормализации отношений РФ и США

Россия и США в вопросах нормализации дипотношений слегка продвигаются, но процесс идет достаточно медленно. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, пишет РИА Новости.

«В час по чайной ложке. Но, по крайней мере, нет отката», — сказал он.

Дипломат пояснил, что ситуация «со скрипом», но продвигается. Рябков отметил, что РФ и США с начала года провели ряд контактов по нормализации двусторонних отношений.

10 мая помощник президента России Юрий Ушаков выразил надежду, что специальный посланник главы США Стив Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер вновь приедут в Москву и диалог по Украине продолжится.

15 апреля президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание, что Уиткофф и Кушнер уверены в том, что РФ побеждает в украинском конфликте. Также, по его словам, у представителей США сейчас нет времени на Киев, так как они «постоянно контактируют» с Тегераном по вопросам урегулирования ближневосточного конфликта.

Ранее Рябков заявил, что Россия будет добиваться от США возврата дипсобственности.

 
