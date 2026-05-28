Экс-премьер Украины заявил о бесполезности писем Зеленского Трампу

Азаров: Зеленский может написать Трампу хоть 100 писем, но они ничего дадут

Президент Украины Владимир Зеленский может отправить главе Соединенных Штатов Дональду Трампу хоть сотню писем со своими просьбами, но это не даст никакого результата. Об этом бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил ТАСС.

Он выразил уверенность, что за письмом Зеленского к Трампу с жалобой на критический дефицит средств украинской противовоздушной обороны ничего не последует. Азаров отметил, что США и так снабжают Киев всем тем, чем они могут. Поэтому, если у американцев уже нет достаточного количества ракет, то поставок, «пиши хоть 100 писем», больше не будет.

27 мая Зеленский направил Трампу письмо, в котором просит нарастить поставки систем ПВО и ракет для них. Текст письма опубликовал в соцсети X журналист издания Axios Барак Равид. В письме украинский президент заявил, что имеющиеся темпы поставок ракет в рамках программы PURL уже не соответствуют реальности угрозы.

Ранее Трамп назвал Байдена глупым из-за помощи Украине.