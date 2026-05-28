Шойгу заявил, что мирная инициатива США и России по Украине буксует

Мирная инициатива США и России по конфликту на Украине буксует из-за стремления украинской стороны к эскалации. Такое мнение высказал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на неформальной встрече секретарей советов безопасности в формате СНГ в рамках I Международного форума по безопасности, передает «Интерфакс».

«Российско-американская мирная инициатива, к сожалению, буксует. Основным препятствием на пути ее реализации остается полное отсутствие у киевского режима политической воли к миру и постоянное стремление к эскалации», — сказал секретарь СБ РФ.

До этого газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что вероятность возобновления мирных переговоров между Россией и Украиной при посредничестве США невелика даже после окончания военного конфликта на Ближнем Востоке.

По данным издания, президент РФ Владимир Путин «сосредоточился на силовом захвате еще большей украинской территории» и планирует и далее выдвигать все новые требования к Киеву, даже если ему удастся взять под контроль всю территорию Донбасса.

Ранее Песков раскрыл, когда может начаться диалог с Европой.