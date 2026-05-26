Рябков уличил НАТО в попытках «повысить ставки» в противостоянии с Россией

Страны Североатлантического альянса пытаются повышать ставки в противостоянии с Россией. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, чьи слова приводит РИА Новости.

По его словам, даже угроза ядерного конфликта не удерживает «евро-натовскую» группу от попыток повышать ставки в противостоянии с Россией.

До этого глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что Североатлантический альянс считает Россию «угрозой номер один» и будет противостоять ей. По его словам, «российская военная машина» будет только расти, и НАТО будет противостоять этому, развивая собственные возможностями. Драгоне также утверждал, что Россия якобы стремится вернуть то, чем она владела до распада Советского Союза.

Ранее в МИД заявили о рисках «лобовой сшибки» НАТО и России.