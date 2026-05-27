Зеленский подтвердил, что направил Трампу специальное письмо

Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что направил специальное письмо президенту США Дональду Трампу и американскому конгрессу. Глава государства сообщил об этом в своем Telegram-канале.

«Вчера письмо уже было направлено в учреждения в Вашингтоне. Это редкость, когда лидеры другого государства обращаются одновременно к президенту и конгрессу Соединенных Штатов, но ситуация сейчас такова: необходимо действовать оперативно, действовать результативно», — написал Зеленский.

Как он отметил, в Киеве понимают, что американские власти сейчас много внимания уделяют конфликту с Тегераном. Но, по словам политика, противостоянию в Европе тоже необходимо положить конец. Глава государства выразил уверенность, что добиться «срабатывания дипломатии» удастся тогда, когда будет обеспечена защита Украины от баллистических ракет.

Зеленский подчеркнул, что Украина может повлиять на ситуацию только при поддержке США. Уже сейчас Киев благодарен Вашингтону за всю оказанную помощь, и будет благодарен еще больше в случае предоставления гарантий безопасности и урегулирования конфликта.

27 мая издание Kyiv Independent со ссылкой на источники написало, что Зеленский направил Трампу срочное письмо, в котором пожаловался на дефицит ракет для систем противовоздушной обороны. Украинский лидер попросил американского коллегу ускорить поставки соответствующих вооружений.

22 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на слухи о том, что российский лидер Владимир Путин якобы установил дедлайн по завершению конфликта на Украине. Эта информация не соответствует действительности, заявил представитель Кремля.

Ранее Зеленский допустил возможность урегулирования конфликта к ноябрю.