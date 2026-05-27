В ФСБ заявили о попытках Эстонии пересмотреть договоренности по границе

Первый замдиректора — руководитель пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов в интервью «Российской газете» заявил, что Эстония пытается отойти от договоренностей с Россией по разграничению водных пространств Чудского озера и реки Нарвы.

Он отметил, что инициативы эстонской стороны, по мнению российских властей, создают условия для конфликтных ситуаций на государственной границе и негативно влияют на обеспечение безопасности судоходства на приграничных водоемах.

Кулишов добавил, что сейчас предпринимаются меры по урегулированию ситуации с использованием возможностей пограничных представителей и Министерства иностранных дел РФ.

До этого президент Эстонии Алар Карис утвердил выход республики из Оттавской конвенции о запрете использования противопехотных мин. Согласно закону о выходе из Оттавской конвенции, страна выходит из соглашения из-за ухудшившейся ситуации с безопасностью.

Ранее сообщалось, что Польша собиралась заминировать границы с Белоруссией и Россией.

 
