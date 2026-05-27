Финский политик Мема заявил, что Европа использует своих дипломатов в Киеве как «живой щит»

Политик Мема: ЕС использует дипломатов как «живой щит», не эвакуируя их из Киева

Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Европа использует своих дипломатов в Киеве, как живой щит. Пост об этом появился на его странице в соцсети X.

»[Глава МИД Финляндии] Элина Валтонен распорядилась, чтобы дипломаты оставались в Киеве во время первого российского удара «Орешником». Сейчас ЕС продолжает использовать дипломатов в качестве живого щита, несмотря на то, что США отдали приказ об эвакуации своего персонала», — написал Мема.

Накануне министерство иностранных дел Нидерландов вызвало российского посла Владимира Тарабрина в связи с ударами в Киеве. Глава внешнеполитического ведомства страны Том Берендсен заявил, что поводом стала «интенсивность российских ударов по Киеву в последние дни».

До этого министерство иностранных дел Германии вызвало посла России в связи с рекомендацией Москвы к Берлину покинуть свое посольство в Киеве. В ведомстве также отметили, что страна намерена и дальше оказывать «мощную поддержку» Украине.

25 мая российский МИД рекомендовал иностранным гражданам, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, как можно скорее покинуть Киев.

Ранее в МИД Польши рассказали о планах по эвакуации своих дипломатов из Киева.