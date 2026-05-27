В Совбезе РФ заявили о тесном взаимодействии с Ираком

Шойгу: Россия и Ирак тесно взаимодействуют по урегулированию на Ближнем Востоке

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что Россия и Ирак тесно взаимодействуют в интересах скорейшего урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. Его слова на встрече с главой Народного ополчения Республики Ирак Фалехом аль-Файядом передает РИА Новости.

«По большинству основных международных и региональных проблем позиции наших государств близки или совпадают. Мы тесно взаимодействуем в интересах скорейшего урегулирования ситуации на Ближнем Востоке», — сказал Шойгу.

По его словам, страны также координируют усилия для полного искоренения террористической угрозы, исходящей от ИГИЛ (организация запрещена в России) и других террористических группировок.

Встреча Шойгу и аль-Файяда проходит на полях Международного форума по безопасности.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин во время переговоров на форуме мира в Ашхабаде с лидером Ирака Абдель Латифом Рашидом заявил, что будет рад видеть его в РФ. Путин также уточнил, что они с президентом Ирака всегда могут созвониться и обсудить волнующие его вопросы по телефону.

13 мая заместитель председателя Совета безопасности Ирана Али Багери во время встречи с заместителем секретаря Совета безопасности России Александром Венедиктовым заявил, что действия России в рамках Организации Объединенных Наций продемонстрировали, что Москва выступает в роли гаранта безопасности в контексте кризиса на Ближнем Востоке.

