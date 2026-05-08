Американский эксперт счел верным прогноз России по конфликту с Ираном

Российская сторона рассчитывала, что конфликт США и Ирана не продлится долго, эти расчеты оправдались. Об этом заявил капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэттью Хо на YouTube-канале.

«Наверное, они поняли, что Соединенные Штаты не смогут поддерживать эту войну дольше нескольких недель, а потом уже не смогут заставить Тегеран капитулировать», — сказал аналитик.

Хо считает, что Москва верно оценила происходящее и обеспечила иранской стороне дипломатическую и политическую поддежку.

«Россия получила повышение цен на нефть и все, что с этим связано», — подытожил он.

Вечером 7 мая стало известно, что Иран нанес удар по военным кораблям США в Ормузском проливе после того, как они попытались атаковать иранский нефтяной танкер.

До этого верховный лидер Исламской Республики Моджтаба Хаменеи заявил, что Иран планирует и дальше управлять Персидским заливом и Ормузским проливом. По словам Хаменеи, Тегеран намерен обеспечивать безопасность без американского присутствия.

Ранее Китай призвал как можно скорее открыть Ормузский пролив.