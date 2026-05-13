Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Политика

В Иране назвали Россию гарантом безопасности на Ближнем Востоке

Совбез Ирана: РФ является гарантом безопасности по кризису на Ближнем Востоке
Shutterstock

Действия России в рамках Организации Объединенных Наций продемонстрировали, что Москва выступает в роли гаранта безопасности в контексте кризиса на Ближнем Востоке. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Ирана Али Багери во время встречи с заместителем секретаря Совета безопасности России Александром Венедиктовым, пишет ТАСС.

Багери возглавляет иранскую делегацию на встрече секретарей Советов безопасности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), проходящей в рамках 21-й сессии данного форума.

Он отметил, что действия Соединенных Штатов на международной арене свидетельствуют о их стремлении превратить мир в нечто похожее на «джунгли, где не существует места для права».

«Решительная позиция России в отношении агрессии США и Израиля на практике показала, что Россия с опорой на международное право не позволит превратить мир в джунгли, — отметил зампредседателя иранского Совбеза.

Он также подчеркнул, что разумная позиция России по наложению вето на проект резолюции США в Совете безопасности ООН, направленный на создание нестабильности, подтверждает ее роль как гаранта безопасности.

Ранее эксперт счел верным прогноз России по конфликту в Иране.

 
Теперь вы знаете
Боюсь, что меня заменит ИИ: что делать, чтобы не потерять работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!