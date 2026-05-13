Действия России в рамках Организации Объединенных Наций продемонстрировали, что Москва выступает в роли гаранта безопасности в контексте кризиса на Ближнем Востоке. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Ирана Али Багери во время встречи с заместителем секретаря Совета безопасности России Александром Венедиктовым, пишет ТАСС.

Багери возглавляет иранскую делегацию на встрече секретарей Советов безопасности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), проходящей в рамках 21-й сессии данного форума.

Он отметил, что действия Соединенных Штатов на международной арене свидетельствуют о их стремлении превратить мир в нечто похожее на «джунгли, где не существует места для права».

«Решительная позиция России в отношении агрессии США и Израиля на практике показала, что Россия с опорой на международное право не позволит превратить мир в джунгли, — отметил зампредседателя иранского Совбеза.

Он также подчеркнул, что разумная позиция России по наложению вето на проект резолюции США в Совете безопасности ООН, направленный на создание нестабильности, подтверждает ее роль как гаранта безопасности.

