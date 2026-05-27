Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил о необходимости изменить общую политику Европы в отношении Украины. Его словам приводит болгарский государственный телеканал БНТ.

Радев выразил обеспокоенность из-за стремления Европы победить крупнейшую ядерную державу, не имея возможности перехватывать современное гиперзвуковое оружие. По его словам, это «серьезный риск».

«Необходимо изменить общую политику Европы в отношении конфликта на Украине», — сказал политик.

Премьер также указал на то, что Европа должна была быть лидером на переговорах об урегулировании конфликта на Украине и не позволять третьим игрокам перехватывать инициативу.

До этого замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский заявил, что Европа своей антироссийской политикой и действиями самолично исключила себя из переговорного процесса по Украине.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москве не о чем говорить с европейцами, поскольку они утверждают, что Киев отстаивает европейские ценности. По словам главы российского МИД, это как прийти в международный суд и сказать, что ЕС является нацистской организацией.

